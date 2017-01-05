У Порошенко ответили на статью Пинчука о Крыме и Донбассе: «Нет – торговле территорией Украины»

Константин Елисеев Компромисс по ключевым пунктам, предложенным миллиардером Виктором Пинчуком, невозможен, считают в Администрации президента Украины.

«The Wall Street Journal» опубликовал колонку заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева под заголовком «Уважение к Украине крайне важно для достижения длительного мира», сообщает «Европейская правда».

В ней он отвечает на статью Пинчука, в которой тот предлагал Украине уступить в крымском вопросе, отказаться от стремления к членству в ЕС и НАТО ради решения конфликта на Донбассе.

- Не могу согласиться с его (Пинчука) призывом к компромиссу, который базируется на опасениях. Страх и слабость – плохие советники. Они лишь разогревают аппетиты России, – заявляет Елисеев.

В статье перечислены три ключевых позиции Украины.

- Нет развороту европейской и евроатлантической интеграции. Это было бы сдачей независимости и суверенитета Украины, – отмечает Елисеев. - Нет – торговле территорией Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть предметом торговли за мир, – заявляет он. - Нет выборам на Донбассе, пока российские сапоги (военные) остаются на украинской земле, – подчеркивает представитель АП.

По его мнению, «договоренности на условиях России являются неправильной политикой».

Как известно, накануне Нового года Виктор Пинчук опубликовал в «The Wall Street Journal» статью с призывами к Украине, которые вызвали оживленную дискуссию.