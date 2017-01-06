Николаевцев просят сообщать в СБУ о сепаратистах и подозрительных личностях

Управление СБУ в Николаевской области обращается к гражданам с просьбой сообщать о фактах прибытия или пребывания в регионе подозрительных лиц или намерениях совершения ими сепаратисткой, диверсионной или разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Об этом идет речь в сообщении пресс-группы управления СБУ.

«О таких фактах вы можете круглосуточно сообщить по телефону доверия (0512) 49-03-22 Управления СБУ или дежурного по УСБУ (0512) 37-00-70. Также имеющуюся у вас информацию о фактах подготовки и совершения противоправных действий диверсионного характера направляйте на электронную почту Управления: usbu_myk@ssu.gov.ua, и можете передать ее лично по адресу: Николаев, улица Спасская, 40».

«Кроме того, призываем сообщать известные вам данные о фактах нарушения правоохранительными органами и спецслужбами Российской федерации прав и свобод украинских граждан, которые на постоянной или временной основе пребывают на территории РФ; об угрозах в их адрес с целью привлечения к сотрудничеству и дальнейшему использованию во вред государственным интересам Украины», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине возле полигона «Широкий Лан» задержали боевика «ДНР».