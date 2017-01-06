Разведка Минобороны сообщила об изнасиловании женщины кадровыми военными РФ на Донбассе

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В четверг, 5 января, на Донбассе кадровые российские военнослужащие, проходящие службу в составе 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, ворвались в дом местного жителя, где ограбили и изнасиловали женщину.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которое опубликовано на их официальной странице в социальной сети Facebook.

«Продолжаются бесчинства и противоправные действия военнослужащих российских оккупационных войск в отношении гражданского населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по информации Минобороны, на временно оккупированной территории находятся 5 тысяч кадровых военнослужащих РФ. 

Катерина Вовченко

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