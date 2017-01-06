За сутки в зоне проведения АТО один военнослужащий получил ранения

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе получил ранения один украинский военнослужащий.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык.

«В течение прошедших суток ни один украинский военнослужащий не погиб, один военный получил ранение. Это случилось около населенного пункта Новозвановка», - сказал он.

Мотузяник также сообщил, что за сутки боевики вели обстрелы по всей лини разграничения на Мариупольском направлении.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

23 декабря вечером разведка штаба АТО сообщила, что российско-оккупационные войска планируют осуществить ряд провокационных обстрелов с применением запрещенного минскими договоренностями оружия с целью вызвать ответный огонь и обвинить украинскую сторону в нарушении режима тишины.