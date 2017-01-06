На Донбассе украинские военнослужащие предотвратили теракт на водопроводе

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Украинские военные обезвредили взрывные устройства, заложенные под водопроводом в районе Майорска Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

«Во время инженерной разведки и разминирования в районе населенного пункта Майорск вдоль канала «Северский Донец - Донбасс», личным составом Центра разминирования были обнаружены три самодельных взрывных устройства, заложенные под водопроводом «Северский Донец - Донбасс». Саперы обезвредили взрывчатку и таким образом предотвратили теракт», - говорится в сообщении.

Кроме того, во время проведения инженерной разведки и разминирования территории детского лагеря в районе населенных пунктов «Степное-Березовое» был обнаружен тайник артиллерийских боеприпасов.

«После разминирования саперами было уничтожено на месте более 200 боеприпасов, в том числе боевые элементы РСЗО «Смерч» и «Ураган», изъято более 100 единиц новейших артиллерийских боеприпасов производства РФ, которые в дальнейшем будут использованы по назначению», - отмечается в сообщении.

 

Анатолий Чубаченко

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