На Донбассе украинские военнослужащие предотвратили теракт на водопроводе

Украинские военные обезвредили взрывные устройства, заложенные под водопроводом в районе Майорска Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

«Во время инженерной разведки и разминирования в районе населенного пункта Майорск вдоль канала «Северский Донец - Донбасс», личным составом Центра разминирования были обнаружены три самодельных взрывных устройства, заложенные под водопроводом «Северский Донец - Донбасс». Саперы обезвредили взрывчатку и таким образом предотвратили теракт», - говорится в сообщении.

Кроме того, во время проведения инженерной разведки и разминирования территории детского лагеря в районе населенных пунктов «Степное-Березовое» был обнаружен тайник артиллерийских боеприпасов.