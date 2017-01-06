В Николаевской ОГА отчитались о борьбе со стихией: ситуация внештатная, но контролируемая

Ситуация в Николаевской области, где с утра не прекращается снегопад, на данный момент контролируемая.

Об этом в ходе брифинга в пятницу, 6 января, сообщили заместитель губернатора Николаевской области Вячеслав Бонь и начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Сергей Ткаченко, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По их информации, для уборки снега с дорог региона привлечено 134 единицы техники ДП «Николаевский облавтодор», еще 150 единиц предоставили местные предприниматели и сельхозпроизводители, в том числе на безоплатной основе.

Сергей Ткаченко - На сегодняшний день создан необходимый запас топлива (90 тонн дизтоплива, бензина), 1,5 тысячи тонн соли, 3,5 тысячи тонн смесей разной концентрации. На ближайшие 5-7 дней самой интенсивной работы мы обеспечены, вся техника в исправном состоянии, - сообщил Ткаченко. – 40 машин уже работают на дорогах. Просьба: не надо драматизировать, не надо раздувать эту ситуацию. Внештатная ситуация, да, но это стихия. К сожалению, она нам неподвластна. Будут, конечно, нарекания от людей, я заранее приношу извинения и Службы автодорог, и от облатодора. Будет человеческий фактор, люди хотят прорваться, хотят поехать к матери в деревню или к кумовьям, большой праздник. Но мы тоже хотели бы его праздновать дома в кругу семьи с детьми и внуками, но, что имеем, то имеем, как говорится.

Как отметил Вячеслав Бонь, заметный результат дала проведенная накануне стихии информационная компания, за что он поблагодарил СМИ. По его словам, легковых и грузовых автомобилей на трассах области и в городе сегодня гораздо меньше, чем обычно, несмотря на предпраздничный день.

Вместе с тем, он подтвердил, что в местах перекрытия трасс наблюдаются скопления автомобилей, и попытки людей прорваться есть и будут.

Вячеслав Бонь - Вопрос в том, что мы ситуацию держим на контроле. Если мы видим, что идет автобус, или есть какой-то транспорт, а участок дороги, который ему надо проехать, он проедет за 30-40 минут, и мы видим, что нет переметов – дорога чистая, то легковой транспорт мы пропускаем. Но опять же, ситуацию держим под контролем, - заверил Бонь. - Я еще раз хочу обратиться к жителям области: с пониманием отнестись к тем временным трудностям, которые возникают. Удержаться от излишних перемещений по области и соблюдать необходимые меры безопасности. У нас николаевцы очень много жаловались на то, что на Новый год не было снега. Я знаю, что снега у нас с нетерпением ждали наши сельхозпроизводители. Поэтому Бог услышал наши молитвы и дал нам снега в изобилии, главное теперь нам с этим изобилием справиться, принять погоду такой, какая она есть, и просто встречать Рождество, - добавил он, поздравив всех с праздником.

Напомним, сообщалось, что по прогнозам Украинского гидрометеорологического центра в области ожидаются сильные снегопады, метели, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат, северный ветер 17-22 м/с, порывы до 25 м/с.