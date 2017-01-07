На Донбассе в рождественскую ночь украинские военные отбили нападение боевиков около Авдеевки

Около 00:30 в районе Авдеевки произошло боевое столкновение между украинскими военными и боевиками.

Об этом сообщает Министерство обороны.

К позициям ВСУ подошла диверсионная группа, в составе которой было до десяти человек, и открыла огонь. Нападение отбито, ДРГ отступила.

В результате столкновения, продолжавшегося около получаса, со стороны украинских военных без потерь. Потери противника уточняются.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что договоренности о прекращении огня в зоне АТО не выполняются.