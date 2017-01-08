На Рождество шестеро военных получили ранения в зоне АТО

Шестеро военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в зоне проведения антитеррористиченской операции на Донбассе в воскресенье, 7 января. Всего боевики за сутки совершили 72 обстрела.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении с 122 миллиметровой артиллерии боевики вели огонь по Водяном, а из минометов различных калибров – по Марьинке, Павлополе, Широкино и Талаковке. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Павлополе, Красногоровке, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяном, Талаковке, Широкино.

На Луганском – из минометов различных калибров – по Троицкому и Новоалександровке. С гранатометов и стрелкового оружия по Лобачево, Новоалександровке, Крымском, Станице Луганской, и Новозванивке.

На Донецком направлении - с 82 миллиметровых минометов и вооружения БМП боевики обстреливали Троицкое. А из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку, Майорское, Новолуганское и Луганское.

Напомним, за сутки, 6 января, в зоне проведения АТО один военнослужащий получил ранения.