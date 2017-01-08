В «Нафтогазе» ожидают провокаций со стороны «Газпрома» в связи с морозами

НАК «Нафтогаз Украины» в связи с сильными морозами в РФ указывает на высокую вероятность провокаций со стороны «Газпрома» и необоснованных обвинений Украины в невозможности обеспечить транзит.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба «Нафтогаз Украины».

«Ждем любимую песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из своих подземок. Это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать Газпрому нашими запасами, когда ему не хватает, в Украине нет», – сообщает пресс-служба.

Кроме того, как сообщается, арктические холода затронули Украину только немного и на несколько дней.

Напомним, из-за усиления морозов Украина увеличила отбор газа из подземных хранилищ.