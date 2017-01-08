«Ничего святого», – от обстрелов боевиков в рождественские дни на Донбассе погибла девушка

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В рождественские дни на участке автодороги «Красногоровка – Старомихайловка» обнаружили тело девушки с осколочными ранениями ноги.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Для боевиков «ДНР» нет ничего святого. Даже в рождественские дни они не гнушаются убивать мирных жителей Донбасса», – написал Аброськин.

По его словам, девкшка около 25 лет, вероятно погибла 5 января в результате минометного обстрела боевиками «ДНР» подконтрольной Украины территории. Только сегодня военнослужащим удалось вывезти тело погибшей с данного участка. 

Напомним, на Рождество шестеро военных получили ранения в зоне АТО.

Taras Leontyan

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