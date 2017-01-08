Украина возобновила водоснабжение на оккупированную Луганщину

Компания «Луганское энергетическое объединение» снова подает электроэнергию на Попаснянский водоканал – в неподконтрольный Украине Луганск и его окрестности будет поставляться вода.

Об этом «Громадському радіо» рассказал гендиректор компании «Луганское энергетическое объединение» Владимир Грицай.

Он сообщил, что накануне предприятие получило от водоканала почти шесть миллионов гривен в счет долга за электроэнергию. До двадцатых чисел января «ЛЭО» отключать водоканал не планирует, хотя долги перед предприятием еще остаются.

«Порядка 128 - 129-ти миллионов - долг Попаснянского водоканала, и шесть зашло, они считают их так сказать покрытием задолженности за сентябрь, насколько я знаю, ну и считаем где-то 122-123 миллионов долг», - рассказал Грицай.

Как известно, ранее Попаснянский водоканал получил 10,5 миллионов гривен из неподконтрольных районов. В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что это первая оплата после года переговоров.

Напомним, 1 декабря Украина отключила водоснабжение территорий, оккупированных террористами «ЛНР».