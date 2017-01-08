Вернувшийся в Москву террорист «ДНР» убил соседа и обстрелял полицейских

Экс-террорист «ДНР» убил человека на юго-востоке Москвы, открыв стрельбу в воскресенье, 8 января.

Об этом сообщает «Инфорезист».

Как стало известно, 26-летний Сергей Остапенко ездил воевать за террористов на Донбассе – сначала он сам был боевиком, а потом остался в Украине в качестве инструктора для террористов. По возвращению с войны он почти год работал инструктором в стрелковом клубе. Сообщается, что мужчина хладнокровно убил соседа и обстрелял полицейских, которые получили ранения. До этого мужчина стрелял на детской площадке.

Как добавляет «Медуза», когда полицейские обнаружили убийцу, тот покончил с собой. Как заявили в полиции, убийство произошло на улице Васильцовский Стан. Убийца был одет в камуфляж и черную маску, по данным СК, преступник ранил двух сотрудников полиции.