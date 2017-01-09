США пообещали увеличить масштаб военных учений в Европе для сдерживания российской агрессии

США увеличат масштабы и сложность военных учений на территории Европы для сдерживания агрессии Российской Федерации.

Об этом заявил заместитель главы Европейского командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Тим Рэй после прибытия в Германию 2800 единиц военной техники и около 4 тысяч военнослужащих из США, пишет «Reuters».

«Позвольте мне быть ясным: это часть наших усилий по сдерживанию агрессии со стороны России, по обеспечению территориальной целостности наших союзников и поддержке свободы, процветания и мира в Европе», — заявил Рей в германском порту Бремерхафен, куда прибыла американская военная техника.

По словам Рея, около 70 тысяч военнослужащих США, находящихся в Европе, быстро адаптируются к изменению стратегической обстановки, имея в виду военные операции России в Украине, миграционные потоки из Сирии, и рост исламистского радикализма.

«Мы также будем увеличивать масштабы и сложность многих военных учений, сосредотачивая внимание на взаимодействии, противоракетной обороне и операциях реагирования на кризис», - сказал Рэй.

Напомним, в Польшу прибыл отряд американской бронетанковой бригады для укрепления границ НАТО.