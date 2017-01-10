Неправомерные соцвыплаты в районе АТО получали более 800 украинцев, - СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила в районе проведения антитеррористической операции (АТО) получение сепаратистами социальных выплат из государственного бюджета.

Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По данным СБУ, свыше 800 граждан Украины получали социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на временно оккупированных территориях.

Руководство райгосадминистрации приняло решение о приостановлении таких выплат, в результате чего сэкономили около 4 миллионов гривен бюджетных средств.



Напомним, что ранее сообщалось о том, что СМИ писали о том, что в Украине около 700 тысяч «мертвых душ» получают от государства соцвыплаты как переселенцы