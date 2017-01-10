Неправомерные соцвыплаты в районе АТО получали более 800 украинцев, - СБУ

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 11 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(6)   

Служба безопасности Украины обнаружила в районе проведения антитеррористической операции (АТО) получение сепаратистами социальных выплат из государственного бюджета.

Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По данным СБУ, свыше 800 граждан Украины получали социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на временно оккупированных территориях.

Руководство райгосадминистрации приняло решение о приостановлении таких выплат, в результате чего сэкономили около 4 миллионов гривен бюджетных средств.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что СМИ писали о том, что в Украине около 700 тысяч «мертвых душ» получают от государства соцвыплаты как переселенцы

Александра Вязникова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийрусский террор