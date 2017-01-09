В Нидерландах задержали репортера, привезшего из Донбасса обломки MH17

Полиция Нидерландов обнаружила у внештатного репортера Микеля Спеккерса в аэропорту Схипхол предметы, подобранные им на месте катастрофы пассажирского лайнера рейса MH17, в том числе возможные человеческие останки.

Об этом сообщает NLTimes.nl со ссылкой на AFP.

Как сообщает издание, инцидент произошел в субботу вечером, 7 января, когда репортер возвращался из поездки в Украину, где он посетил место падения лайнера Malaysia Airlines в Донецкой области.

В прокуратуре заявили, что "различные пакеты с металлическими деталями и объектом, который может быть останками человека" будут исследованы как можно скорее. Прокурор также сообщил, что "Спеккерс отказался передать фото- и видеоматериалы с места крушения самолета".

По данным издания, репортер в оккупированном Донецке собирал материал для документального фильма о жизни на оккупированных территориях Украины. Он также решил посетить место падения MH17 после того, как услышал истории, что обломки самолета до сих пор лежат в этом районе. По его словам, он нашел различные вещи на месте трагедии, в том числе кусок кости.

Катастрофа малазийского Боинга произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. В августе 2014 года был создана международная следственная группа, куда не вошли представители России. В июле 2015 года Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать Международный трибунал по расследованию крушения MH17.

Напомним, международное следствие подтвердило причастность России в катастрофе «Boeing 777» на Донбассе