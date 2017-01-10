«Список» Савченко неверен, теперь мошенники получили данные наших ребят, - Тандит

Опубликованные народным депутатом Надеждой Савченко списки заложников некорректны, а публичность только навредит их семьям.

Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в комментарии интернет-изданию «ВВС Украина».

«Я просил Надежду не делать этого. Когда мы с ней говорили, она услышала меня», — отметил Тандит.

Он утверждает, что списки во многих моментах «некорректные».

«В списках есть данные наших ребят. Но предварительный анализ указывает, что перечень неверен», — добавил представитель СБУ, который занимается обменом заложников.

По его словам, публикация списков не поможет ускорить освобождение заложников.

«Обычно переговоры проходили эффективно, когда мы не пиарились на этом и не поднимали шум. Решения по обмену принимаются конкретными людьми в России, это не вопрос списков», — настаивает Тандит.

Он предостерегает, что мошенники получили персональные данные многих украинских заложников, и появилась возможность шантажировать родственников, например, требуя выкупа.

По словам Тандита, аферисты звонят родственникам, представляются уполномоченными от боевиков и за вознаграждение обещают освободить человека. Он пообещал, что к вечеру СБУ обнародует подробную официальную позицию относительно «списков Савченко».

На вопрос, может ли Савченко ожидать наказание за публикацию, он ответил, что пока не может об этом говорить. Также советник главы СБУ отказался говорить о списке россиян в украинском плену, который опубликовала Надежда Савченко.

Напомним, 10 января Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести в Донбассе