Путин возглавил рейтинг главных злодеев 2017 года

Немецкий журнал Bild составил список главных злодеев 2017 года. Первое место в рейтинге занял президент РФ Владимир Путин, поскольку от него исходит угроза дестабилизации в Европе из-за хакерских атак и возможного использования ядерного оружия.

Об этом сообщает "Deutsche Welle"

За главой Кремля следует турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган, вернувший смертную казнь. Тройку замыкает Ким Чен Ын.

Четвертым значится филиппинского президента Родриго Дутерте, сделавший признание в убийствах. За ним идет кандидат на пост президента Франции от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Шестую строчку рейтинга занял президент Сирии Башар Асад, а седьмую — лидер террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр Аль-Багдади.

Напомним, во Франции Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира