Директор Нацразведки США обвинил РФ во вмешательстве в выборы в десятках стран

В Национальной разведке США заявили, что Россия предпринимала попытки повлиять на ход и результаты выборов в "нескольких десятках" стран.

Об этом во время слушаний в комитете по разведке Сената сообщил Директор Нацразведки Джеймс Клэппер, передает DW.

По его словам, Кремль действует как "дерзкий игрок киберпространства" по всему миру.

Вместе с тем Клэппер пояснил, что раскрыть большинство деталей отчета о хакерских атаках РФ не может из-за необходимости в защите источников и методов разведки.

Он также добавил, что россияне пытались поддержать на выборах Трампа, считая, что с ним "будет проще договариваться", чем с демократами.

В свою очередь руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан, выступая на слушаниях, рассказал, что предупредил российского коллегу, что Москва "играет с огнем", на что ему ответили, что передадут это Путину.

Напомним, ранее разведка США обнародовала доклад о вмешательстве Путина в выборы США