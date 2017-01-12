За сутки боевики 62 раза обстреливали бойцов сил АТО – один военный погиб, четыре ранены

В среду, 11 января, в результате боевых действий на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения, один боец травмирован. За сутки боевики 62 раза обстреливал позиции ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов пророссийские боевики обстреливали Красногоровку и Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Гнутовому, Гранитному, Водяному, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке.

На Луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии открывали огонь по Троицкому, из 120 и 82 миллиметровых минометов и гранатометов разных систем – по Новозвановке и Троицкому, из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому, из стрелкового оружия - по Станице Луганской.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов незконные вооруженные формирования обстреливали позиции военнослужащих в районе Авдеевки, Зайцевого, Новгородского и Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Авдеевке, Майорску, Северному, Новоселовке Второй, Железному, Верхнеторецкому и Зайцевому. По Опытному огонь вел снайпер, а по Авдеевке – БМП противника.

Напомним, 10 января пророссийские боевики совершили 49 обстрелов украинских позиций на всех направлениях. В результате один военнослужащий погиб, двое были ранены, еще один травмирован.