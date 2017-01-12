ФСБ задержала в Крыму активиста Украинского культурного центра

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала в аннексированном Крыму активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова.

Об этом заявил активист центра Леонид Кузьмин, сообщает "Крым.Реалии".

По словам Кузьмина, он узнал о случившемся от самого Виноградова.

"Он успел написать СМС о том, что к нему пришло ФСБ и везут на допрос. Предположительно он был дома...У меня нет предположений, с чем это связано", - сообщил Кузьмин, добавив, что деятельность Виноградова не была публичной.

Согласно сообщению, на данный момент в ФСБ не подтвердили информацию о задержании активиста в Крыму.

Напомним, ранее ФСБ задержала украинца на админгранице с аннексированным Крымом