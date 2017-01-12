Из-за признания аннексии Крыма Украина запретила российский телеканал «Дождь»

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Нацсовет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

"В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ", - сказал в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский.

По его словам, на протяжении 2016 года Нацсовет неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны телеканала. В частности, в его эфире присутствовала российская реклама, а журналисты телеканала незаконно посещали аннексированный Крым с территории РФ.

Отметим, сейчас в Украине запрещены около 35 российских телеканалов. Телеканал "Дождь" считается оппозиционно настроенным к российской власти телеканалом.

Напомним, СБУ запретила въезд в Украину сыгравшему роль боевика «ДНР» российскому актеру.

Роман Свиридов

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