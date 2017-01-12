СМИ заявили о гибели троих морпехов, пропавших под Мариуполем – в Минобороны информацию не комментируют

Трое военных, которые пропали 8 января возле линии разграничения на Мариупольском направлении, погибли.

Об этом пишет ТСН.uа со ссылкой на двоюродного брата одного из погибших бойцов.

По его словам, тела трех морских пехотинцев находятся у боевиков.

"Еще вчера мог быть обмен. Там к блокпосту подъехала комиссия из Киева, ждали их, а потом сепары написали, что не отдадут тела. Сегодня-завтра должны проводить переговоры, чтобы забрать тела", - сообщил родственник погибшего.

В свою очередь, спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге отказался подтверждать гибель военных.

"Есть заявления той стороны о том, что они нашли тела в военной форме… Рано говорить, пока не будут проведены опознание и экспертиза", - сообщил Мотузяник

По данным ТСН, погибли 23-летний, 30-летний и 54-летний бойцы. Морпехи выполняли задание возле линии разграничения, после чего не вернулись в место расположения. Их разыскивали несколько дней.

Напомним, Министерство обороны Украины сообщило, что с 1 января по 23 декабря 2016 года боевые потери украинских военных составили 211 человек, тогда как небоевые потери превысили их, составив 256 человек.