Финляндия намерена купить радары для борьбы артиллерией врага

Финляндия планирует приобрести современные радиолокационные системы артиллерийской разведки для сухопутных войск.

Об этом сообщает сайт финской государственной телерадиокомпании Yle.

Стоимость систем – несколько десятков миллионов евро. Радары для контрбатарейной борьбы – это вид оружия, с помощью которого можно обнаружить расположение батарей противника. Благодаря этому повышается точность огня собственных орудий и уменьшается вероятность собственных потерь.

Финские СМИ пишут, что россияне очень эффективно использовали подобные системы для уничтожения артиллерийских точек украинской армии. По информации издания, сухопутные войска планируют приобрести новые системы артиллерийской разведки в ближайшие годы. Запросы в адрес производителей будут отправлены этой весной, и в Оборонительных силах надеются, что радары поступят на вооружение финской армии к 2020 году.

По словам полковника Паси Пасивирта, подобные системы уже имеются на вооружении армии Швеции, а в Норвегии думают над их приобретением.