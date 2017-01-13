В штабе подтвердили, что боевики передали тела трех украинских бойцов

В штабе АТО подтверждают информацию террористической группировки "ДНР" о передаче тел трех военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в Facebook.

Указывается, что в настоящее время тела погибших военных транспортируют в город Днепр, где будут проводить опознание тел и судебно-медицинскую экспертизу.

"В ближайшее время состоится процесс опознания тел, а также судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти и обстоятельства,при которых погибли украинские военнослужащие", - сказано в сообщении.

Как известно, на сайте боевиков в пятницу появилось сообщении, они намерены передать украинской стороне тела трех военных, которые считались пропавшими без вести.