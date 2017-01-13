«Их там нет»: в зоне АТО нашли обгоревший ранец военного РФ

Оперативники Службы безопасности Украины во время зачистки "серой зоны" в районе Славного Марьинского района Донецкой области обнаружили очередные доказательства присутствия российских военных на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Прорабатывая информацию о присутствии в "серой зоне" диверсионной группы террористов ДНР, правоохранители обнаружили на местности часть обгоревшего ранца десантника (с маркировкой ЗАО БШГК г. Богородск РД-54 ТО 90-04-03-93 арт. 3451-ПУ-БШ 04 08). Ранец является элементом боевого снаряжения военнослужащих ВС РФ, о чем свидетельствует клеймо фабрики-производителя и цветовая гамма, используемая в российской армии", - говорится в сообщении.

Также сотрудники СБУ обнаружили короб с лентами и патронами калибра 7,62 мм общим количеством 200 единиц, две гранаты (Ф-1, РГД-5), противопехотную мину МОН-50 и индивидуальный перевязочный пакет.

Напомним, ранее волонтеры обнаружили скопление техники боевиков на Донбассе, замечены российские установки «Метеорит»