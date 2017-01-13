Вооруженная миссия на Донбассе маловероятна, - глава ОБСЕ

Среди стран-членов ОБСЕ нет поддержки идеи вооруженной полицейской миссии на Востоке Украины.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Себастьян Курц в интервью изданию Kurier, пишет DW.

В то же время он заявил о необходимости усилить Специальную мониторинговую миссию (СММ) организации в Украине. В частности — предоставить лучшее снаряжение и технику для контороля ситуации ночью.

«Если удастся обеспечить мониторинговой миссии лучший доступ (к районам на Донбассе. — Ред.), Возможность контроля ночью, и улучшить ее техническое оснащение, можем достичь прогресса и приблизиться к работающему режиму прекращения огня», — отметил Курц.

Впрочем, он выразил сомнения в том, что идея вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе может стать реальностью, в частности из-за отсутствия поддержки среди стран-членов организации.

Среди других планов Вены во главе ОБСЕ Курц назвал лоббирование ослабления санкций против России «шаг за шагом» в обмен на «позитивное развитие событий на месте».

Выступая с программной речью по случаю начала председательства Австрии, министр выступил за увеличение внимания ОБСЕ к радикализации исламистов и соответствующие превентивные меры, сообщает информагентство dpa.

Во время своего визита на Донбасс Курц отметил, что СММ ОБСЕ и в дальнейшем в рамках своего мандата будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса. Главной задачей останется контроль за прекращением боевых действий.

Ранее сообщалось, что во время разговора нормандской четверки в ночь с 23 на 24 мая руководители Украины, Франции, Германии и России высказались за развертывание полицейской миссии ОБСЕ.