«Чтоб не ошибиться»: ЕС создал инструкцию по распознанию прокремлевских троллей

Представительство Европейского Союза в Украине опубликовало видеоинструкцию в помощь пользователям по распознанию троллей.

Видео опубликовано на странице представительства в Facebook.

В ней показан алгоритм действий для определения прокремлевских троллей в социальных сетях.

Предлагается четыре шага, которые необходимо выполнить: идентифицировать тролля, изучить историю вопроса, обозначить и игнорировать его.

Авторы видео уточняют, что признаками интернет-тролля могут быть комментарии длиннее четырех строк, комментарии, не относящиеся к обсуждаемой теме, оскорбления и агрессивное поведение, а также грамматические ошибки.

Напомним, в Литве интернет-армия «эльфов» противостоит российским «троллям»