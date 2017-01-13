«Чтоб не ошибиться»: ЕС создал инструкцию по распознанию прокремлевских троллей

Представительство Европейского Союза в Украине опубликовало видеоинструкцию в помощь пользователям по распознанию троллей.
Видео опубликовано на странице представительства в Facebook.
В ней показан алгоритм действий для определения прокремлевских троллей в социальных сетях.
Предлагается четыре шага, которые необходимо выполнить: идентифицировать тролля, изучить историю вопроса, обозначить и игнорировать его.
Авторы видео уточняют, что признаками интернет-тролля могут быть комментарии длиннее четырех строк, комментарии, не относящиеся к обсуждаемой теме, оскорбления и агрессивное поведение, а также грамматические ошибки.
Напомним, в Литве интернет-армия «эльфов» противостоит российским «троллям»