Обама продлил санкции против России

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение президента США.

Срок действия ограничительных мер истекал в марте, теперь они пролонгированы еще на год. Санкции относительно РФ были введены президентским указом номер 13660 от 6 марта 2014 года в связи с ситуацией в Украине и в частности в Крыму.

Позднее документ дополнялся другими указами, и в черные списки попадали новые фамилии и названия организаций.

«Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — цитирует информагентство выпущенный Обамой документ.

Как известно, ранее у Трампа заявили о возможном пересмотре части санкций против России.