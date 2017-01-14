За прошедшие сутки в зоне АТО ранен один украинские военный

Один военнослужащий получил ранение в зоне АТО при обстреле Зайцево.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Погибших за минувшие сутки нет.

Ранее штаб АТО на своей странице в Facebook сообщал о двух боевых столкновениях, произошедших на мариупольском направлении в пятницу.

Штаб также сообщает о провокационных обстрелах боевиками населенных пунктов, расположенных на временно подконтрольной боевикам территории.

По данным штаба, сепаратисты обстреливали, в частности, жилые помещения в городе Ирмино.

Утром штаб АТО сообщил о 62 обстрелах со стороны боевиков.

Напомним, 8 января штаб АТО сообщил, что трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи возле линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. Позже волонтер Татьяна Барвинская обнародовала подробную информацию о погибших морпехах.