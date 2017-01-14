Муженко рассказал ОБСЕ, что боевики на Донбассе увеличили количество обстрелов ВСУ

Начальник Генштаба Виктор Муженко во время встречи с первым зампредседателя СММ ОБСЕ в Украине Александром Хугом обратил внимание международных наблюдателей на увеличение обстрелов украинских позиций в зоне АТО.

Об этом сообщает управление связей с общественностью ВСУ.

Виктор Муженко напомнил, что в декабре 2016 и январе 2017 года оккупационные войска совершили 1730 нарушений режима прекращения огня, во время которых 693 раза применялась оружие, запрещенное минскими договоренностями.

По его словам, около 60 процентов обстрелов украинских позиций происходит в вечернее и ночное время, когда патрули СММ ОБСЕ не осуществляют наблюдения.

Муженко подчеркнул важность наращивания возможностей СММ ОБСЕ по мониторингу ситуации и наблюдению за выполнением минских договоренностей.

Он отметил, что эффективная работа СММ ОБСЕ в районах конфликта должна привести к снижению напряжения, сохранению жизни гражданского населения и предотвращению потерь среди личного состава Вооруженных Сил Украины.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками. Однако боевики не соблюдали режим «тишины» и все время обстреливали силы АТО.