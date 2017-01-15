Кремль хочет освободить экс-беркутовцев в рамках минского процесса - СМИ

Россия через главарей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" добивается освобождения в рамках минского процесса бывших бойцов спецподразделения Беркут, подозреваемых в преступлениях против активистов Майдана.

Об этом сообщает ZN.UA.

"Российская сторона (в лице главарей ОРДЛО) требует освободить никоим образом не причастных к минскому процессу подсудимых беркутовцев Аброськина, Зинченко и Тамтуру, которых обвиняют в расстреле участников Майдана на Институтской", - сообщает издание.

Кроме того, в списках на обмен пленными присутствуют фигуранты дела о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

По данным издания, эти обстоятельства в Украине до последнего момента замалчивались, не выходя за рамки кулуаров Минских переговоров.

Напомним, народный депутат Надежда Савченко опубликовала списки на обмен пленными. В частности, экс-беркутовцы Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Сергей Тамтура в списках Савченко присутствуют под номерами 1, 27 и 85. Все они являются гражданами Украины. В свою очередь бывшие беркутовцы заявили, что не готовы к обмену.

Экс-беркутовцев обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

Как известно, 28 ноября 2016 года в Святошинском районном суде Киева состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения «Беркут» Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко. Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.