Боевики стреляют во всех направлениях, среди военных есть жертвы и раненые, - прес-центр АТО

В субботу, 14 января боевики ОРДЛО продолжили обстрелы по всем направлениям, по состоянию на 18:00 зафиксировано 28 обстрелов, один украинский военный погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщил пресс-секретарь штаба АТО Леонид Матюхин, пишет "Украинская правда".

Так, на Мариупольском направлении боевики обстреляли Широкино и Водяное из минометов, из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь и Старогнатовку, из БМП боевики стреляли по Новомихайловке.

В направлении Донецка боевики обстреляли Каменку, Мироновское, Зайцево и Авдеевку из минометов, из гранатометов и стрелкового оружия - Майорское, Зайцево, Авдеевку и Новгородское, из БМП - Троицкое.

На Луганском направлении из минометов была обстреляна Новозвановка, из противотанковых ракетных комплексов - Крымское и Новоалександровка.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что волонетер рассказала о троих погибших в зоне АТО морпехах