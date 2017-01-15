РФ пригласила администрацию Трампа на сирийские переговоры в Астане, - СМИ

Россия пригласила представителей новой администрации Дональда Трампа на сирийские мирные переговоры, которые в этом месяце пройдут в Астане и в которых будут участвовать Турция и Иран.

Об этом сообщает The Washigton Post со ссылкой на источники в будущей администрации, пишет "Европопейская правда".

Приглашение поступило 28 декабря, когда посол РФ в США Сергей Кисляк позвонил Майклу Флинну, кандидатуру которого Трамп выдвинул на пост советника по национальной безопасности. Собеседник издания отметил, что "никакого решения не было принято" во время разговора и "у меня нет дополнительной информации об участии США".

Следует отметить, что администрация Барака Обамы исключала участие в переговорах в Астане. Издание отмечает, что участие США, особенно если соглашение будет достигнуто, будет первым признаком расширения американо-российского сотрудничества.

В пятницу пресс-секретарь президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США будут участвовать в переговорах, которые запланированы на 23 января, через три дня после инаугурации Трампа.

В то же время пресс-секретарь Государственного департамента США Марк Тонер заявил накануне, что "формальное приглашение" для участия в переговорах в Астане к нынешнему американскому правительству не поступало.