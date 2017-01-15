Украина проведет военную инспекцию на территории России

Украинские инспектора смогут посетить воинские формирования и части армии РФ, которые находятся на территории Ростовской области.

Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает «Интерфакс».

Инспекция планируется в период со 16 по 19 января текущего года.

«Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию», - сказал Рыжков.

По его словам Рыжкова, «определенный Украиной район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тысяч квадратных километров». Как уточнил Рыжков, Украина запросила РФ о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Подобные мероприятия проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности). Сообщается, что в ходе работы инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района.

«Брифинги командиров содержат обобщенную информацию о структуре и задачах подчиненных воинских частей», - добавил Рыжков.

Напомним, министр обороны Степан Полторак заявил, что на Донбассе находятся пять тысяч кадровых военных РФ. Также Россия сосредоточила на территориях ОРДЛО около 600 танков, 1,3 тыс. боевых машин, 860 артиллерийских систем и 300 систем залпового огня.