В Украину из-за этнических притеснений сбежали две гражданки РФ с ребенком

В воскресенье, 15 января, две гражданки Российской Федерации с ребенком сбежали в Украину из-за боязни за свою жизнь по причине притеснений по национальному признаку.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Женщины обратились с просьбой предоставить им статус беженцев у пограничников в международном автомобильном пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. 47-летняя женщина и ее 20-летняя дочь пришли к украинской границе пешком с маленьким ребенком на руках.

«В ходе беседы женщины рассказали, что, в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки, в России они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи. Устав от постоянных притеснений по этнической принадлежности, они были вынуждены просить статуса беженцев, ведь опасались за свою жизнь и жизнь ребенка», – говорится в сообщении.

После оформления соответствующих документов гражданок России направили в Государственную миграционную службу в Харьковской области.

Напомним, в РФ подростки избили сверстника за то, что он «против нацистов».