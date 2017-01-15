На Кировоградщине простились с погибшим в АТО морпехом с 36-й бригады

Старшего матроса 501-го батальона 36-й бригады морской пехоты Сергея Трубина провели в последний путь в поселке Знаменка Вторая на Кировоградщине.

Об этом сообщает «5 канал».

Проститься с земляком пришли почти полтысячи односельчан. Сергей Трубину было всего 29 лет. У него остались родители и сестра

Трубин мобилизовали весной 2015 года. Он был старшим стрелком, а также санитаром морской пехоты. После демобилизации подписал контракт. Вернулся на службу в своей части.

Трубин и двое его побратимов пропали 8 января в так называемой серой зоне близ Мариуполя. Позже стало известно, что они подорвались на мине и их тела забрали боевики. Позднее тела передали представителям гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины «Эвакуация 200».

Напомним, украинский волонтер Татьяна Барвинская обнародовала подробную информацию о троих украинских военнослужащих-морпехах, тела которых боевики передали украинской стороне.