На Кировоградщине простились с погибшим в АТО морпехом с 36-й бригады

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 524 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(314)   

Старшего матроса 501-го батальона 36-й бригады морской пехоты Сергея Трубина провели в последний путь в поселке Знаменка Вторая на Кировоградщине.

Об этом сообщает «5 канал».

Проститься с земляком пришли почти полтысячи односельчан. Сергей Трубину было всего 29 лет. У него остались родители и сестра

Трубин  мобилизовали весной 2015 года. Он был старшим стрелком, а также санитаром морской пехоты. После демобилизации подписал контракт. Вернулся на службу в своей части.

Трубин и двое его побратимов пропали 8 января в так называемой серой зоне близ Мариуполя. Позже стало известно, что они подорвались на мине и их тела забрали боевики. Позднее тела передали представителям гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины «Эвакуация 200».

Напомним, украинский волонтер Татьяна Барвинская обнародовала подробную информацию о троих украинских военнослужащих-морпехах, тела которых боевики передали украинской стороне.

Taras Leontyan

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийрусский террор