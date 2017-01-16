За сутки на Донбассе боевики 60 раз стреляли по украинским военнослужащим – один боец ранен

За прошедшие сутки, 15 января, один украинский военнослужащий получил ранение в результате боевых действий на Донбассе. Всего зафиксировано 60 обстрелов позиций сил антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии пророссийские боевики обстреливали Гнутово, из минометов различных калибров – Павлополь, Красногоровку и Широкино, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов обстреливали Новозвановку и Троицкое. По Новозвановке вели огонь еще и из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов боевики обстреляли Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии обстреляли Авдеевку, из минометов различных калибров – Новгородское, Доломитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Зайцевое, Новгородское, Авдеевку и Верхнеторецкое.

Напомним, за минувшие сутки, 14 января, на Донбассе трое бойцов получили ранения, один погиб.