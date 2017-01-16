Санкции против России должны сохраняться, пока она не вернет Крым Украине, - Байден

Санкции против Российской Федерации должны сохраняться до выполнения минских договоренностей и возвращения Украине оккупированного Крыма.

Об этом сегодня на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко заявил вице-президент США Джозеф Байден, передает корреспондент РБК-Украина.

"Вместе с нашими партнерами из Евросоюза и "Большой семерки" мы дали понять, что санкции должны продолжаться, пока Россия полностью, подчеркиваю, полностью, не выполнит свои обязательства по минским договоренностям... Санкции против России, связанные с Крымом, должны сохраняться пока Россия не вернет Крым Украине", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что сенат США готовится ввести новые санкции против России из-за аннексии Крыма.