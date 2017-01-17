За сутки на Донбассе боевики 41 раз открывали огонь против ВСУ – один военный ранен

За прошедшие сутки, 16 января, один украинский военнослужащий получил ранение в ходе боевых действий на Донбассе. Всего за понедельник зафиксирован 41 обстрел.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении боевики из 82 миллиметровых минометов обстреляли Павлополь, из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Марьинку, Водяное, Красногоровку, Широкино.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия пророссийские незаконные вооруженные формирования вели огонь по урочище Шаров Кут, Станице Луганской и Новозвановке.
На Донецком направлении из гранатометов обстреляли Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.
Напомним, в Минобороны рассказали, как будут проверять российские воинские части.