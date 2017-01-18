На Донбассе боевики 61 раз за сутки открывали огонь по позициям сил АТО

За сутки 17 января проросийские боевики 61 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих. Во вторник в зоне проведения антитеррористической операции обошлось без потерь среди бойцов ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов боевики вели огонь по Чермалыку, Водяному и Широкино, из гранатометов и стрелкового оружия – по Лебединскому, Талаковке, Красногоровке, Водяному, Широкино и Гнутовому, из вооружения БМП – по Березовому. По Широкино огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов незаконные вооруженные формирования обстреляли Троицкое и Новоалександровку. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны Валуйское, Станица Луганская, Попасная. По Валуйском вел огонь и снайпер.

На Донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Авдеевке, Опытному, Пескам.

Напомним, 16 января один украинский военнослужащий получил ранение в ходе боевых действий на Донбассе.