Савченко предложила сдать Крым, чтобы вернуть Донбасс

Освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма.

Такое мнение озвучила народный депутат Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина».

«Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций — то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик», — заявила Надежда Савченко.

Она также отметила, что освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров.

«Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым — это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс — они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу», — уверена народный депутат.

Напомним, ранее Савченко признала некорректными списки пленных на Донбассе, которые ранее сама же опубликовала.