На Луганщине боевики застрелили местного жителя и обстреляли опергруппу полиции

Во вторник, 17 января, боевики гибридной российской армии прицельно обстреляли следственно-оперативную группу Попаснянского отделения полиции, которая по вызову местной жительницы выехала в район Михайловки (Золотое-5) на место преступления.

Об этом говорится в сообщении Луганской облгосадминистрации в Facebook.

По данным замглавы ЛугОГА Юрия Клименко, боевики применили только стрелковое оружие.

«Цинизм террористов выходит за рамки здравого смысла. Препятствование проведению следствия свидетельствует об их попытке скрыть собственные преступления против мирного населения. Ведь по предварительной версии мужчина погиб от пули вражеского снайпера», — сказал он.

Чтобы гарантировать безопасность работы полицейских, чиновники ЛугОГА вынуждены были обратиться к представителям миссии ОБСЕ.

Отмечается, что город Золотое находится на линии разграничения в зоне АТО.

Напомним, в оккупированном Торезе боевик «ДНР» застрелил на улице мальчика и его отца.