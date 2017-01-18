«Циничное и предательское высказывание»: Чубаров отреагировал на слова Савченко о «сдаче» Крыма

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отреагировал на заявление народного депутата Надежды Савченко о сдаче Крыма, назвав ее недопустимой.

Об этом сообщает «112-Украина».

"Вчерашнее публичное высказывание нашего коллеги народного депутата Украины Надежды Савченко то что, мол, ради возвращения Донбасса надо отказаться от Крыма, является не только крайне неприемлемым, но и глубоко оскорбительным, циничным и предательским ко всем гражданам Украины и крымскотатарскому народу, члены которого остаются заложниками российских оккупантов", - сказал он во время утреннего заседания Рады.

При этом он рассказал, что получил из Крыма достаточно звонков от простых людей с требованием объяснить такую позицию.

"Я говорил уже по телефону с Надеждой. Я надеюсь, что она уточнит свою позицию. Ни одной уступки агрессору! Более того, я с этой трибуны хочу призвать президента Украины как можно скорее созвать конституционную комиссию и уже заняться статусом Крыма, будущего нашего полуострова после его возвращения к фактическому контролю", - резюмировал Чубаров.

Напомним, ранее народный депутат Надежда Савченко заявила, что, по ее мнению, освобождение Донбасса мирным путем должно привести к "сдаче" России Крыма.