Россия согласна на вооружение миссии ОБСЕ на Донбассе стрелковым оружием, - Лавров

Россия согласна на вооружение наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения на Донбассе, стрелковым оружием.

Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает "Интерфакс".

"Мы готовы на то, чтобы увеличить количество мониторов на линии соприкосновения и на складах, сделать это присутствие круглосуточным и дать возможность наблюдателям носить личное стрелковое оружие", - сказал Лавров в ходе совместной с председателем ОБСЕ Себастьяном Курцом.

При этом министр отверг продвигаемую Украиной идею о вооруженной полицейской миссии на Донбассе.

"Если под вооруженной миссией ОБСЕ вы имели ввиду ту идею, которая сейчас вбрасывается из Киева, о том, что нужно вооруженную полицейскую миссию развернуть на Донбассе, которая обеспечивала бы там правопорядок, то эта идея абсолютно противоречит минским соглашениям", - подчеркнул Лавров.

По версии Лаврова, в минских соглашениях предусмотрено, что Украина должна наделить отдельные районы Донбасса правом иметь силы правопорядка.

"Поэтому никаких вооруженных иностранных миссий для поддержания порядка на Донбассе в этих условиях не требуется", - заявил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Себастьян Курц заявлял, что среди стран-членов ОБСЕ нет поддержки идеи вооруженной полицейской миссии на Востоке Украины.