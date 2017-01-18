Украинские бойцы показали диверсантов, пытавшихся прорваться в Новолуганское

Украинские военные сняли с помощью беспилотника передвижение группы диверсантов «ДНР», которые пыталась прорваться в Новолуганское.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал журналист Александр Махов.

«В Донецкой области диверсионная группа боевиков пыталась прорваться в Новолуганское. Бойцам 46 отдельного батальона спецназначения «Донбасс Украина» удалось заметить приближение противника с помощью беспилотника и отбить атаку», — написал журналист.

Напомним, на Донбассе украинские военные уничтожили минометный расчет боевиков