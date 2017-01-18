Под Мариуполем задержали россиянина, воевавшего на стороне боевиков, - штаб АТО

Украинские военнослужащие задержали возле Мариуполя гражданина Российской Федерации, который воевал на стороне боевиков "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"На Мариупольском направлении, вблизи позиций украинских военных задержан член российско-оккупационных войск. В ходе проверки документов установлено, что данное лицо является гражданином Российской Федерации, жителем города Курганинск Краснодарского края",- говорится в сообщении.

Отмечается, что у задержанного были обнаружены документы, подтверждающие его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО.

Напомним, Жовтневый районный суд Николаевской области на 8,5 лет осудил николаевца, который воевал на стороне боевиков в составе незаконной группировки «Вымпел».