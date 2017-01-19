ВСУ за сутки зафиксировали 37 обстрелов со стороны боевиков – двое военных ранены

За минувшие сутки, 18 января, пророссийские боевики на Донбассе 37 раз обстреляли позиции украинских бойцов. Ранения получили двое военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Из минометов боевики обстреливали Талаковку, из гранатометов и стрелкового оружия – Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер, по Широкино – БМП противника.

На Луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров незаконные вооруженные формирования обстреливали Новоалександровку и Троицкое, из 82-миллиметровых минометов – Новозвановку, из гранатометов и стрелкового оружия Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции военнослужащих в районе Зайцевого и Авдеевки.

Напомним, 17 января проросийские боевики 61 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих.