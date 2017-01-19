«Не надо лезть в чужую страну, все равно проиграете», - российский боевик предостерег соотечественников

В Министерстве обороны показали видео с признаниями задержанного накануне россиянина Евгения Шапового, который воевал за боевиков «ДНР». Он рассказал, что в «армию ДНР» попал по агитации, которая в оккупированном Донецке ведется повсеместно.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Для россиян, которые собираются ехать воевать за так называемые «ДНР-ЛНР», боевик посоветовал остаться дома.

«Россия в этой ситуации все равно войну свою проиграет. На нее давят экономически и Европа, и Америка. Не надо лезть в чужую страну. Живите в своей России. У вас есть свой Северный Кавказ, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, где не все так гладко», — сказал задержанный.

Боевик сообщил, что управляют полком кадровые российские военные. По его словам, после ротации руководства в ноябре 2016 года, отношение к подчиненным резко ухудшилось. Также он сообщил о плохих условиях службы, задержках в выплате зарплат. По его словам, около половины его сослуживцев пьянствуют и занимаются наркоманией.

Россиянин заверил, что при задержании с ним обходились достойно и на неоккупированной территории Украины обращение к нему куда лучше, чем то, что было в «армии» боевиков.

Напомним, под Мариуполем задержали россиянина, воевавшего на стороне боевиков.