В оккупированном Донецке в ТРЦ провели «переименование» и торгуют мировыми брендами

В оккупированном Донецке самый большой торгово-развлекательный центр города «Донецк Сити» частично продолжает свою работу после оккупации и торгует мировыми брендами.

Об этом пишут «Новости Донбасса».

«Донецк Сити» остановил свою работу после того как в Донецке начались активные боевые действия. Тогда многие предприниматели и торговые сети не успели вывезти свои товары из арендованных помещений, но покинули город сами. В ночь на 23 июля 2014 года ТРЦ был ограблен боевиками.

Спустя почти 2 года ожидания под замком ТРЦ снова открылся в апреле 2016 года. Открытие ТРЦ преподносилось в местной прессе так, будто террористическая организация «ДНР» построила данное здание, и ввела его в эксплуатацию. Было и торжественное перерезание ленточки, и песни, и танцы.

В здании работает первый этаж, на котором расположен супермаркет «Парус» (ранее «Варус») и сеть небольших магазинов. Именно на этом этаже бывает больше всего посетителей. В основном люди заходят сюда, чтобы сделать покупки в супермаркете. В отделе хранения вещей размещены листовки с объявлениями о наборе в контрактную армию «ДНР»

На этом же этаже размещен магазин по продаже мобильных телефонов и аксессуаров «Алло» переименованный в «Алло – GSM». Магазин по продаже техники компании «Apple» переименовали из «IStore.com» в «aStore.com.ru». В наличии последние модели «Mackbook» и «Iphone 7», также можно сделать предзаказ.

Принцип переименований названий известных магазинов в созвучные им широко распространен не только в «Донецк Сити», но и в целом на неподконтрольной территории области. Так, магазин спортивной одежды «СпортМастер» становится «МастерСпорт». Бутик «Woxx» ранее был «Мехх». При этом остались неизменными многим известные бренды, такие как «Zara» и «Colin’s», «Adidas», «Odji». И «Zara», и «Colin’s» делали предновогодние скидки для своих клиентов, но последний из них не выбивал в чеке город и страну.

Почти все магазины, которые сегодня работают в «Донецк Сити» появились после возобновления работы в 2016 году и не очень известны дончанам. На работающих этажах есть и пустые помещения со старыми вывесками. Свободная территория используется для проведения ярмарок. Этажи довольно немноголюдны, а в магазинах и бутиках нет ажиотажа ни перед праздниками, ни после них. Некоторые владельцы магазинов, вероятно, не дождавшись посетителей, выставляют свои товары со скидкой прямо в холле.

Новое крыло «Донецк Сити», которое ввели в эксплуатацию в конце 2013 года, по-прежнему пустует. На последнем этаже работают залы кинотеатра, правда, из восьми кино показывают только в трех. Фильмы тут появляются после их выхода в российский кинопрокат. В преддверии новогодних праздников администрация кинотеатра решила сделать платные показы всем известной комедии «Один дома» (1990 года выпуска). Стоимость сеансов на такие показы составляла 100 рублей (50 гривен по местному курсу).

Там же работает каток и некоторые заведения быстрого питания. Как утверждают местные жители, для многих дончан ТРЦ «Донецк Сити» это некий островок мирной жизни, где каждый хочет почувствовать, что вокруг все по-прежнему, а вне стен этого здания не слышны звуки войны.

Напомним, что ранее был опубликован фоторепортаж из оккупированного Донецка.