«Турист не пройдет», - оккупанты так и не отремонтировали разрушенную набережную Симеиза

В Крыму ставленники оккупационного режима с осени 2015 года так и не отремонтировали разрушенную набережную в Симеизе.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Сломанные железные перекрытия бывших кафе, дыры в асфальте, глубиной в три и более метра, канавы и груды камней на пляже – это все, что осталось от набережной в крымском поселке Симеиз. Первый обвал здесь произошел осенью 2015 года. В апреле 2016 года подконтрольный России «глава Крыма» Сергей Аксенов заявлял, что из бюджета будет выделено 20 миллионов рублей на ликвидацию провала. Однако работы так и не начались. Нынешней зимой состояние набережной ухудшилось. Теперь она стала опасна для жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что после аннексии Крыма Россией украинские олигархи переоформили свои дачи.